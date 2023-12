Ein herrlich skurriler John Malkovich als Butler

Regisseur Gilles Legardinier adaptiert hier seinen eigenen Roman „Complètement cramé“ (was so viel wie „vollkommen verrückt“ bedeutet) - und er kann sich dabei auf großartige Darsteller verlassen. Wie hier britische Etikette und französisches Savoir-vivre amüsante Reibungspunkte finden, wie das sich düpiert fühlende ansässige Hauspersonal für mit viel Situationskomik aufgeladene Konflikte sorgt und auch erst der Kater von Madame, ein blasierter Stubentiger, bezirzt werden will, bis romantisch-sentimentale Momente die Pikanterie dieses Arbeitsverhältnisses übertünchen, all das ist exquisites Kinovergnügen, getragen von einem wunderbaren Ensemble.