„Munch“: Ein Malergenie mit fragiler Psyche

„Der Schrei“ von Edward Munch enthüllt die tiefe Seele eines genialen Malers. Was bewegte ihn? Was war seine Inspiration? Ein fesselndes Episodenkarussell rund um den norwegischen Expressionisten nimmt Fahrt auf. Die „Krone“ gibt einen exklusiven Einblick in den Kinofilm „Munch“. Lesen Sie hier die ganze Kritik.