Anmut, Krieg, Liebe: „Ein ganzes Leben“ im Kino

Regisseur Hans Steinbichler verfilmt hier Robert Seethalers titelgebenden großen, in gebirgige Abgeschiedenheit verorteten Roman und skizziert ein in seiner entbehrungsreichen Schlichtheit beeindruckendes Leben, das dem Strom der Zeit und allen Schicksalsschlägen stoisch trotzt. Und das ohne Bitternis, ja gottergeben auf eine sehr verschlossene Art. August Zirner verleiht den reifen Jahren des Andreas Egger Kontur, zeigt ihn als stillen Eigenbrötler. Was manchmal irritiert, ist der untermalend- musikalische Bombast. Akustische Kargheit hätte wohl getan. In weiteren Rollen u. a. Robert Stadlober als Wirt, Marianne Sägebrecht als liebevolles Ahnl.