Verschärfte Regeln | Große Zweifel

Große Zweifel. Die Zweifel - sie sind erheblich. Auch bei Insidern wie dem renommierten österreichischen Migrationsexperten Gerald Knaus, der unter anderem anmerkt, dass mit der Reform sehr viele Erwartungen geweckt würden, während es aber bei den großen Fragen nach wie vor kein Konzept und keine Lösung gibt. „Krone“-EU-Expertin Doris Vettermann plädiert auch dafür, die Euphorie zu bremsen. Das Freudengeheul sei fehl am Platz, weil schon in der Vergangenheit viel beschlossen wurde, aber vieles auch sang- und klanglos wieder verschwand. Sie schreibt: „So schwierig es war, die Einigung auf dem Papier zu erzielen, so war dies doch der einfachere Teil der Reform. Das Schwierigste, nämlich die konkrete Umsetzung, steht noch bevor.“ Und was glaubt die „Krone“-Gemeinde? „Nimmt der neue EU-Asylpakt Druck von unseren Grenzen?“ - das fragten wir via krone.at gestern unsere Leser und User. Wer glaubt es? Gerade einmal jeder Zehnte. Der Rest zweifelt. Sicher nicht zu unrecht.