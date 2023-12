Überwiegend positive Reaktionen auf EU-Asylpakt

FPÖ: „Pakt wird nichts an illegaler Massenzuwanderung ändern“

„Machen wir uns nichts vor: Der EU-Migrationspakt wird an der seit Jahren anhaltenden illegalen Massenzuwanderung unter Missbrauch des Asylrechts nichts ändern. Denn er geht in keiner Weise das Grundproblem der offenen Grenzen an, das daraus entsteht, dass jedem, der es bis an die EU-Außengrenze schafft, ein Asylverfahren gewährt wird“, so Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament.