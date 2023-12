Salzburgs Bauern zahlen bis zu 510 Euro mehr

Die „Krone“ rechnet vor: Ein Kleinbauer in der Erzdiözese Salzburg bezahlt 45 Euro im Jahr. Würde er aber in der Diözese Feldkirch in Vorarlberg wohnen und auf einem gleich großen Betrieb arbeiten, müsste er nur 35 Euro bezahlen. In Oberösterreich würden die Kosten sogar nur 30 Euro betragen, gäbe es da nicht den verpflichtenden Mindestkirchenbeitrag von 33 Euro. Das bedeutet einen Beitragsunterschied von zwölf Euro.