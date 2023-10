„Der Kirchenbeitrag ist ungerecht“

Jährlich muss ein Katholik in der Erzdiözese Salzburg 1,1 Prozent seines geschätzten Einkommens minus eines Absetzbetrages von 57,50 Euro an die Kirche überweisen. Der Betrag ist in allen österreichischen Diözesen in etwa gleich hoch. Unterschiede gibt es aber für land- und forstwirtschaftliche Betriebe: Dort wird das Vermögen als Grundlage des Kirchenbeitrags betrachtet. Soll heißen: Der Kirchenbeitrag für Land- und Forstwirte wird auf Basis des Besitzes berechnet. Österreichweit gibt es aber Unterschiede, so müssen Land- und Forstwirte im Westen des Landes einen höheren Betrag bezahlen als im Osten.