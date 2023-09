„Kirchenbeitrag fördert den Katholikenschwund“

Nachbarländer zeigen eine Lösung für das Problem

Während der Kirchenbeitrag in Österreich vom Gehalt abhängig ist, müssen die Bürger in jenen genannten Ländern automatisch ein Betrag an die Kirchen oder den Staat überweisen. „Obwohl sich die Menschen die Widmung selbst aussuchen dürfen, geht es den Kirchen dort sehr gut. Ich denke außerdem, dass diese Möglichkeit auch in Österreich helfen und die Austritte stoppen würde“, sagt Höfer.