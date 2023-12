Italiens Sportwelt trauert um Olympia-Hoffnung

Am vergangenen Wochenende hatte der 18-Jährige in San Martino di Castrozza am Mixed-Staffellauf der Coppa Italia teilgenommen und den fünften Platz belegt. Für die Olympischen Heimspiele in Cortina im Februar 2026, bei denen das Skibergsteigen erstmals im Programm ist, galt Olcelli als einer der Hoffnungsträger in dieser Disziplin.