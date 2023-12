Packende Fantasy-Saga aus Österreich gewinnen!

Lieder von Leid und Luft

Der neueste Teil der Buchreihe ist erst kürzlich erschienen und führt uns zum Element Luft und in das Königreich Ragon, wo die Prinzessin Tromea auf den Thron pfeift und eigene Abenteuer erleben will. Doch plötzlich taucht eine Spur zu ihrer verschollenen Schwester auf und verstrickt sie in ein Spiel aus Intrigen, das nicht nur das Luftvolk an den Abgrund führt - plötzlich steht der Wind auf Ragon still.