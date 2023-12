Die letzten Rätsel des Terrorakts von Lockerbie

Am 21. Dezember 1988 stürzte ein Jumbo-Jet der ikonischen amerikanischen Fluggesellschaft Pan Am nach einer Bombenexplosion an Bord auf die schottische Kleinstadt Lockerbie. 270 Menschen verloren drei Tage vor Weihnachten auf grausame Art und Weise ihr Leben. Für diesen Terroranschlag wurde zwar ein Libyer verurteilt, doch nicht zuletzt dank der Arbeit des Tiroler Universitätsprofessors Hans Köchler, der den Prozess vor über 20 Jahren für die UNO kritisch beobachtete, gilt es heute als sehr wahrscheinlich, dass damals ein skandalöses Fehlurteil gesprochen wurde. Der oder die wahren Täter sind damit womöglich immer noch auf freiem Fuß. Zum 35. Jahrestag des Anschlages ist jetzt erstmals ein Buch auf Deutsch zu dieser Tragödie erschienen. Es trägt den Titel „Pan Am Flug 103: Die Tragödie von Lockerbie - Weihnachtsreise in den Tod“. Geschrieben hat es der österreichische Luftfahrtfotograf und Flugexperte Patrick Huber. Krone+ veröffentlicht exklusive Auszüge daraus und sprach mit dem Autor.