Warum viele der Migranten „Neujahrskinder“ sind

58 Prozent machen falsche Angaben

Kurioses Detail am Rande der Migration: Ob aus Syrien, dem Irak oder Somalia - sehr viele Flüchtlinge haben am 1. Jänner Geburtstag. So steht es zumindest am Papier. Ein Grund: „In vielen Heimatländern ist oft nur das Geburtsjahr wichtig. Das genaue Datum ist vielen gar nicht bewusst.“ Auch bei der Ausstellung von Ersatzdokumenten wie in Serbien wird von Amts wegen meist 1. Jänner eingetragen. Noch ein Detail: In Österreich musste heuer bis November bei 1867 Asylwerbern eine Altersfeststellung durchgeführt werden. Fast 58 Prozent der Betroffenen haben falsche Angaben gemacht und sind bereits volljährig!