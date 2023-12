In diesem Buch erklärt mir der smarte Propagandakenner, was es mit „Soft Power“ oder eben „Nudging“ auf sich hat. Wenn mir einer die Pistole an die Brust setzt und meine Geldtasche will, ist das „Hard Power“. Wenn er mir aber das Foto eines hungernden Mädchens aus dem Sudan zeigt, ist das „Soft Power“. Sofort spende ich Geld. Nudging ist also eine Technik der „pösen, pösen“ Mächtigen dieser Welt, um mein Verhalten zu beeinflussen. Ich soll dadurch vorhersagbarer und mit sogenannten „Nudges“ (Schubser) positiv motiviert werden. Nudging ist sowohl in der Politik als auch im Online-Marketing von großer Relevanz. Nicht nur in den USA und Großbritannien wurde diese Art von Beeinflussung schon früh erkannt. Schon seit 2014 gibt es ausgewiesene Mitarbeiter in Deutschlands und Österreichs Regierungen, die zum Beispiel an Konzepten arbeiten, wie aus störrischen Bürgern brave und pünktliche Steuerzahler werden oder Menschen, die sich endlich gesunder ernähren.