Küchenbrand: Bewohnerin erlitt Rauchgasvergiftung

Als die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Einsatzort ankam, hatten es zum Glück alle Bewohner schon aus dem Haus geschafft. „Die Erkundung vor Ort ergab, dass ein Brand in der Küche ausgebrochen war, der offenbar erst spät entdeckt wurde und sich selbst erstickt hatte“, berichtet die Berufsfeuerwehr. „Dadurch konnte er nicht auf das gesamte Gebäude übergreifen und größeren Schaden anrichten.“ Unter schwerem Atemschutz machten sich die Feuerwehrleute daran, Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen in der Küche und einem Nebenraum durchzuführen.