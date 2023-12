Egle Fünfte - Österreich in Teamstaffel am Podest

„Wir sind in Lake Placid fulminant in die Saison eingestiegen, haben den Schwung gut nach Whistler mitgenommen und auch hier mit drei zweiten Plätzen anschreiben können. Wir haben in Übersee bestätigt, dass wir in sämtlichen Disziplinen um den Sieg mitrodeln können, die Stimmung ist entsprechend positiv, restlos zufrieden sind wir aber natürlich nicht“, wird ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler in einer Verbandsaussendung zitiert. Es gelte, den Prozess weiter voranzutreiben, man habe gesehen, wo man noch nachschärfen müsse.