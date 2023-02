Wieso es klug war, Chinas Ballon spät abzuschießen

Dieter Bacher erforscht am Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz am Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies (ACIPSS) als Historiker die Arbeit internationaler Nachrichtendienste. Im großen Interview reisen wir mit ihm in die Zeit des Kalten Krieges zu den Ursprüngen der Ballon-Spionage, ergründen Sinn und Zweck dieser schwebenden Überwachungsanlagen - und erfahren, wieso sich die USA mit dem Abschuss so viel Zeit gelassen haben könnten.