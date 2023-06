Schweizer Geheimdienst: Wir sind „Spion-Hochburg“

Laut dem schweizerischen Nachrichtendienst des Bundes (NDB) soll nun der Titel „Spion-Hotspot“ hinzukommen. „Europaweit gehört die Schweiz auch aufgrund ihrer Rolle als Gaststaat internationaler Organisationen zu den Staaten, in denen am meisten russische Nachrichtendienst-­Angehörige unter diplomatischer Tarnung eingesetzt werden“, berichtete der NDB am Montag in seinem Lagebericht „Sicherheit Schweiz 2023“. Drei Punkte ragen dabei heraus.