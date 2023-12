„Windl-weiche“ Weisung: Alle gegen Zadic

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) musste sich am Freitag in der Fragestunde des Parlaments harter Kritik stellen. Wie passe es zusammen, dass sie bereits in mehreren Verfahren mittels Weisungen eingegriffen habe und gleichzeitig die Einführung eines weisungsfreien Generalstaatsanwalts fordere, wollte die FPÖ-Fraktion wissen.