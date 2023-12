Leoben im Visier: Eine Stadt zittert um ihren Klub

Eine „Weihnachtsbombe“, die ein Medium platzen ließ? Oder eine Finanz-Bombe, die den steirischen Traditionsverein DSV Leoben platzen lässt?„Passt’s auf, dort wird’s bald einen Klescher machen!?“ Oder: „Wo hat Leoben das Geld her?“, lauteten Äußerungen und Fragen, die in den letzten Monaten auch oft an die „Krone“ gerichtet worden sind. Die Antwort sei laut Ermittlern der Staatsanwaltschaft Wien schnell gefunden. Paraiba, ein Finanzdienstleister in der Kryptobranche, der auf der schwarzen Liste von Finanzmarktaufsichten in Österreich und Deutschland steht und angeblich mehrere Tausend Menschen finanziell geschädigt haben soll.