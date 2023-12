Hund verletzt: Spenden sollen „Poldi“ retten

Es war ein Spaziergang wie an jedem anderen Tag auch, als Anna Z. und ihr Hund „Poldi“ plötzlich von einem frei herumlaufenden Vierbeiner attackiert wurden. Das Frauchen erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und hat keine Erinnerung mehr. Auch der erst ein paar Monate alte Rüde wurde schwer verletzt. Während Z. im Spital lag, hat sich eine immer größer werdende Schwellung an „Poldis“ Hals entwickelt. Es stellte sich heraus, dass es eine Verletzung an der Speicheldrüse ist.