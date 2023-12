„Pflegekräfte aus Drittstaaten top ausgebildet“

Die österreichische Bevölkerung wird immer älter. Doch wer wird die Menschen in den kommenden Jahren in den Pflegezentren pflegen? „Jede kreative Idee ist gefragt, damit wir Menschen in den Pflegeberuf und in das Gesundheitssystem reinbringen“, sagt die Obfrau der niederösterreichischen Arbeitsgemeinschaft für Pflege und Betreuung, Gerlinde Göschelbauer, im krone.tv-Talk mit Jürgen Winterleitner.