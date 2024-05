Mader: „Vermögenssteuern sind überfällig“

„Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern insgesamt sind mehr als notwendig und extrem überfällig in Österreich. Wir hatten das auch schon. Und es wird nach Einführung auch nicht die extrem große Abwanderung von Kapital geben. Im Gegenteil. Denn auch im Umgekehrten, also jetzt, wo wir keine Erbschaftssteuern haben, müssten ja alle Superreichen bei uns sein. Aber wenn wir uns die Dichte von Reichen und Superreichen ansehen, dann ist die in der Schweiz viel höher als bei uns“, so die Chefökonomin.