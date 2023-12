Zwischen Falken und Forensik

Am Set bei Wolfsburg gab es sogar drei Exemplare dieser Beizjagdvögel. Einen zur Reserve - und zwei, die in die Obhut der Hauptdarstellerin Ratte-Polle gelangten. Beziehungsweise in die ihrer Rollenfigur - einer völlig auf ihren Beruf als forensische Biologin konzentrierten, dadurch von ihren Mitmenschen isolierten Frau. Dank der Begegnung mit dem Tier erlebt diese Inga erstmals wieder Gefühle von Verbundenheit. Zögerlich findet sie den Weg zu sich selbst - und zu mehr Mitmenschlichkeit. Mit ihrer Figur kann sich Ratte-Polle identifizieren. Die 49-Jährige hat bewusst auf Kinder verzichtet, um intensiv in ihrem Traumberuf arbeiten zu können. Das Zwischenmenschliche pflege sie allerdings schon, sagt sie der dpa.