Top-TV-Mannschaft für die EURO bei ServusTV

Die Spannung steigt: In weniger als zwei Monaten, von 14. Juni bis 14. Juli, findet die EURO bei unseren Nachbarn in Deutschland statt. Es wird ein Fußballfest – natürlich auch daheim vor den Bildschirmen. Erstmals gingen die Rechte dafür an ServusTV. Der Sender überträgt insgesamt 31 Spiele der UEFA EURO 2024 live und exklusiv. Dazu zählen u. a. das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland (14. Juni), die beiden Halbfinal-Spiele (9. Juli und 10. Juli), das große Finale (14. Juli) sowie alle Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft, beginnend mit der Gruppenphase.