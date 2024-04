ServusTV hat Kicker auf dem „Kieker“

Für die einen war‘s eine Schmach, für die anderen ein Wunder – gemeint ist, no na, das letzte Spiel der WM-Zwischenrunde im Jahr 1978 im argentinischen Cordoba, in dem die deutsche Nationalmannschaft Österreich mit 2:3 unterlag. Eine Sensation, die so manchem Ex-Kicker immer noch ein bisserl unter die Haut geht – wie die „Krone“ hinter den Kulissen zum Dreh eines „Quizjagd“-Spezials (das vorm EM-Spektakel im Sommer gezeigt wird) in den MMC-Studios im 23. Wiener Bezirk spürbar merkte.