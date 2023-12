Pöltl-Klub erleidet vierte NBA-Niederlage in Folge

Die Toronto Raptors haben ihre aktuelle Niederlagenserie in der National Basketball Association (NBA) auch am Montag (Ortszeit) in New York nicht stoppen können. Die Kanadier verloren bei den Knicks mit 130:136 und damit zum vierten Mal hintereinander. Für Jakob Pöltl standen elf Punkte, acht Rebounds sowie zwei Assists zu Buche. Der Center aus Wien war 23:56 Minuten im Einsatz.