Sonja Giglers Comeback muss noch etwas warten

Knapp drei Wochen ist es her, dass Sonja Gigler erstmals nach ihrem - im Februar bei der Weltmeisterschaft in Georgien erlittenen - Kreuzbandriss wieder auf die Skier stieg. „Sie und Magdalena Fritz sind aktuell in besten Händen, werden von Florian Stengg auf ihrem Weg zurück betreut“, verrät Markus Gutenbrunner, Rennsportleiter der ÖSV-Skicrosser am Rande des Weltcuprennens in Arosa (Sz). „Flo war einst selbst ein Skicrosser, weiß ganz genau, worauf es ankommt.“