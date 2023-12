52.000 Dollar! Ouschan-Duo räumt zu Saisonende ab

„Ich bin nach so einem Jahr, das echt nicht das beste war, stolz auf mich. Weil ich performt habe, als es drauf ankam. Ich habe die Saison somit am Ende noch gerettet“, strahlte Ouschan über sein „Sixpack“, den sechsten Gesamtsieg beim siebenten Antritt. Das bedeutet für Albin auch, dass es in der Kasse so richtig klingelt: 40.000 Dollar (ca. 37.100 €) erhält jeder Spieler des Gewinner-Teams an Preisgeld! So durfte Ouschan doch noch feiern. Die Party in London ging mit „MVP“ Joshua Filler & Co. bis in die Morgenstunden.