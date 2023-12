Gleich drei neue Buslinien überschreiten Grenzen

„Dieser Fahrplanwechsel rückt die Grenze zwischen Deutschland und Österreich weiter in den Hintergrund, grenzüberschreitende Wege ohne Auto werden einfacher. Ein deutliches Plus an Angebot und Qualität für Einheimische und Gäste“, befand Guido Flatz, Bürgermeister von Doren und Obmann der Regio bei einem Treffen am Grenzübergang Scheidegg-Weienried.