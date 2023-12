Guterres fordert „Ende des fossilen Zeitalters“

„Wir stehen am Rand einer Klima-Katastrophe“

„Wir stehen am Rand einer Klima-Katastrophe und diese Konferenz muss ein Wendepunkt sein“, hatte Guterres in der Nacht zuvor mitgeteilt. Er sei nach Dubai zurückgekommen, um einen dringenden Appell an die Staatenführer zu richten. „Bekennt euch zur 1,5-Grad-Grenze. Beendet das fossile Zeitalter.“