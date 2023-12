46 Covid-Patienten in Vorarlberger Spitälern

Wie ist also die Lage in den Krankenhäusern, die noch vor einem Jahr gehörig unter Druck standen, aktuell? Die „Krone“ hat bei der Landeskrankenhaus-Betriebsgesellschaft nachgefragt: Mit Stand 5. Dezember waren 46 Patienten und Patientinnen mit einer Covid-Infektion in stationärer Behandlung, zwei davon sind auf intensivmedizinische Betreuung angewiesen. Sämtliche Patienten, die im Verdacht stehen, an einer infektiösen, respiratorischen Erkrankung wie Influenza oder Covid-19 zu leiden, werden in den Vorarlberger Spitälern isoliert.