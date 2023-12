Hohe Coronaviren-Last im Abwasser festgestellt

Niveau wie im Februar

Wie viele Landsleute genau infiziert sind, lässt sich nicht bestimmen, denn Corona ist seit Sommer keine meldepflichtige Krankheit mehr. Aufschluss gibt aber das, was wir ausscheiden: Das Abwasser aus bundesweit 48 Kläranlagen wird laufend auf Covid analysiert. „Laut dem aktuellen Bericht ist ein steigender Trend der gemessenen Viruslast für OÖ zu erkennen“, erfährt die „Krone“ von der zuständigen Abteilung des Landes. „Das Niveau ist vergleichbar mit der Belastung im Februar 2023.“ Daraus lasse sich zwar keine konkrete Zahl an aktiven Fällen ableiten, aber eine Tendenz erkennen. Und die zeigt, wie in ganz Österreich, im November einen starken Anstieg des Coronavirus an.