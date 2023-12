„Mehr Schnee statt oft Schnee“

Blieb also, dass ich mich an diesem ersten Wintertag einfach nur über den Schnee freute. Blieb auch, dass ihr mich alle kreuzweise könnt mit dem ewigen Madigmachen von allem und jedem. Darf man sich in Zeiten des Klimawandels überhaupt am Schnee freuen? Angesichts der vielen Mahner fällt das zumindest schwer.