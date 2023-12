„Widerwärtig“: Ärger über Klima-Brief der Öl-Lobby

„Haben unsere bequemen Schuhe an und eine großartige Kaffeemaschine“

Die 28. UNO-Klimakonferenz soll offiziell am Dienstag enden. In der Vergangenheit wurden die Gipfel meist verlängert. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist am Freitag in die politischen Verhandlungen in Dubai eingestiegen. „Unsere Tür ist offen, wir haben unsere bequemen Schuhe an und eine großartige Kaffeemaschine“, sagte der EU-Klimakommissar und Chefverhandler Wopke Hoekstra am Samstag. Er sei bereit, sich zu jeder Zeit und überall auf dem Gelände zusammenzusetzen.