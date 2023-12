Gaza: 150 Zufluchtsorte inmitten von Trümmern

„Grenze der Belastbarkeit“ erreicht

UN-Generalsekretär António Guterres hat den Weltsicherheitsrat erneut gedrängt, sich für einen humanitären Waffenstillstand im Gazakrieg einzusetzen. Die „Grenze der Belastbarkeit“ im Gazastreifen sei erreicht, sagte Guterres am Freitag in New York. „Es gibt ein hohes Risiko, dass das humanitäre Unterstützungssystem in Gaza komplett zusammenbricht, was verheerende Konsequenzen hätte.“ Die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung wird laut Augenzeugen immer dramatischer.