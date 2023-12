Neuen Austria-Coach soll‘s unterm Christbaum geben

Nach der Derby-Pleite ist bei Lustenau der Blick wieder nach vorne gerichtet, empfängt man doch bereits morgen in Bregenz den LASK. Abgehakt ist die Abfuhr im Ländle-Duell aber noch nicht. „Wir haben das Spiel am Tag danach zwar genau analysiert, aber aus den Köpfen kann man es ganz sicher nicht streichen“, bekräftigt Interimscoach Alexander Schneider. Der Deutsche wurde wegen der verfehlten Kaderplanung in den letzten Wochen am meisten angefeindet, wehrt sich aber, der (alleinige) Sündenbock zu sein.