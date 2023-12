„Wenn es weh tut und verletzt, ist es keine Liebe“

Bis auf die Kameras, die als Sicherheitsmaßnahme auf den Hausmauern und der Gegensprechanlage montiert sind, mutet das Frauenhaus nicht anders an als ein gewöhnliches Wohnhaus. Durchschnittlich 30 Frauen und etwa gleich viele Kinder und Jugendliche frequentieren es pro Jahr. Zumindest in den vergangenen fünf Jahren war das so.