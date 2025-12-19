13 Bewerber: Andreas Leitner bleibt Reduce-Chef

Innovation mit Qualität verbinden

Für ihn eine große Wertschätzung, sowie Bestätigung und Auftrag zugleich: „Gemeinsam mit einem engagierten Team ist es gelungen, das Reduce als führende Adresse für Gesundheitsprävention und Gesundheitstourismus zu positionieren. In den kommenden Jahren werden wir diesen Weg fortsetzen, Innovation mit medizinischer Qualität verbinden und den Standort nachhaltig weiterentwickeln.“