13 Bewerber: Andreas Leitner bleibt Reduce-Chef

Die Landesholding bestätigt 50-jährigen Oberwarter für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer des Reduce Gesundheitsresorts.
Die Entscheidung ist gefallen: Andreas Leitner bleibt weitere fünf Jahre Geschäftsführer des Reduce Gesundheitsresorts Bad Tatzmannsdorf. Damit endet ein Auswahlverfahren, das für großes Interesse gesorgt hatte. Insgesamt 13 Bewerbungen waren für den Spitzenjob eingelangt. Nach einem Hearing wurde der 50-jährige Oberwarter als bestqualifizierter Kandidat bestätigt.
Innovation mit Qualität verbinden
Für ihn eine große Wertschätzung, sowie Bestätigung und Auftrag zugleich: „Gemeinsam mit einem engagierten Team ist es gelungen, das Reduce als führende Adresse für Gesundheitsprävention und Gesundheitstourismus zu positionieren. In den kommenden Jahren werden wir diesen Weg fortsetzen, Innovation mit medizinischer Qualität verbinden und den Standort nachhaltig weiterentwickeln.“
„Andreas Leitner hat in den vergangenen Jahren mit großem Engagement, strategischer Weitsicht und großer Verbundenheit zur Region nachhaltige Erfolge erzielt. Wir freuen uns, dass wir mit seiner Wiederbestellung die erfolgreiche Entwicklung des Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf fortsetzen können“, so Landesholding-Burgenland-Geschäftsführer Gerald Goger.
31 Millionen Euro Umsatz
Leitner steht seit 2020 an der Spitze des Unternehmens. In dieser Zeit entwickelte sich das Reduce zu einem Leitbetrieb im burgenländischen Gesundheitstourismus, mit sechs Hotels, rund 400 Beschäftigten, etwa 200.000 Nächtigungen pro Jahr und zuletzt knapp 31 Millionen Euro Umsatz.
