Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seit 2020 an Spitze

13 Bewerber: Andreas Leitner bleibt Reduce-Chef

Burgenland
19.12.2025 19:00
Andreas Leitner (50) bleibt an der Spitze des Reduce.
Andreas Leitner (50) bleibt an der Spitze des Reduce.(Bild: REDUCE Gesundheitsresort)

Die Landesholding bestätigt 50-jährigen Oberwarter für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer des Reduce Gesundheitsresorts.

0 Kommentare

Die Entscheidung ist gefallen: Andreas Leitner bleibt weitere fünf Jahre Geschäftsführer des Reduce Gesundheitsresorts Bad Tatzmannsdorf. Damit endet ein Auswahlverfahren, das für großes Interesse gesorgt hatte. Insgesamt 13 Bewerbungen waren für den Spitzenjob eingelangt. Nach einem Hearing wurde der 50-jährige Oberwarter als bestqualifizierter Kandidat bestätigt.

Innovation mit Qualität verbinden
Für ihn eine große Wertschätzung, sowie Bestätigung und Auftrag zugleich: „Gemeinsam mit einem engagierten Team ist es gelungen, das Reduce als führende Adresse für Gesundheitsprävention und Gesundheitstourismus zu positionieren. In den kommenden Jahren werden wir diesen Weg fortsetzen, Innovation mit medizinischer Qualität verbinden und den Standort nachhaltig weiterentwickeln.“

„Andreas Leitner hat in den vergangenen Jahren mit großem Engagement, strategischer Weitsicht und großer Verbundenheit zur Region nachhaltige Erfolge erzielt. Wir freuen uns, dass wir mit seiner Wiederbestellung die erfolgreiche Entwicklung des Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf fortsetzen können“, so Landesholding-Burgenland-Geschäftsführer Gerald Goger.

31 Millionen Euro Umsatz
Leitner steht seit 2020 an der Spitze des Unternehmens. In dieser Zeit entwickelte sich das Reduce zu einem Leitbetrieb im burgenländischen Gesundheitstourismus, mit sechs Hotels, rund 400 Beschäftigten, etwa 200.000 Nächtigungen pro Jahr und zuletzt knapp 31 Millionen Euro Umsatz.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 5°
Symbol Nebel
Güssing
2° / 3°
Symbol bedeckt
Mattersburg
2° / 4°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
3° / 5°
Symbol Nieseln
Oberpullendorf
1° / 3°
Symbol Nebel

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
210.238 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
164.844 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
116.183 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Burgenland
Nachlass vom Land
Früher Darlehen tilgen zahlt sich doppelt aus
„Wir fürs Tier“
Notfälle am laufenden Band: Bitte um Spenden
In Supermarkt
Raubüberfall mit Waffe: Täter auf der Flucht
Sandro Waldmann
Jetzt Angebot der Diversion für FPÖ-Mandatar
Streit ums Budget
Kanalbau: Gemeinde kassiert nachträglich saftig ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf