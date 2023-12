Zwei verschiedene Lager für die Skispringer

Die restlichen Ländle-Adler reisten über die Grenze, Niklas Bachlinger, André Fussenegger und auch Ulrich Wohlgenannt springen FIS-Cup in Kandersteg (Sz). „Die Jungs sind mittlerweile ganz gut in Form, besonders bei Uli ist es in den letzten Wochen schon ganz gut gelaufen“, meint Kraxner. Kilian Gütl weilt derzeit weit im Norden, der Kombinierer trainierte diese Woche schon in Norwegen und wird dort am Wochenende in Lillehammer beim Continental-Cup am Start sein.