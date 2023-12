Deutsche Lokführer streiken ab Donnerstag wieder

Streik im November

Die Gewerkschaft hatte bereits Mitte November einen 20-stündigen Streik bei der Deutschen Bahn gestartet. Erst am vergangenen Wochenende und Anfang dieser Woche war es aufgrund starker Schneefälle zu Verspätungen und Ausfällen gekommen, vor allem in Bayern, aber auch in Österreich. Hierzulande kündigten die ÖBB und Westbahn Kostenrückerstattungen an.