Bahnverkehr in Österreich weiterhin eingeschränkt

Einige Regionalstrecken gesperrt

Darüber hinaus fallen einzelne Nachtzüge aus oder werden umgeleitet. Einige Regionalstrecken in Tirol, Salzburg und Oberösterreich bleiben noch gesperrt. Starke Einschränkungen gab es am Montag zudem weiterhin im Fernverkehr in Bayern. So gab es etwa zwischen München und Innsbruck, Salzburg und Zürich überhaupt keine Bahnverbindungen. Zwischen Innsbruck und München wurde laut einem ÖBB-Sprecher ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der starke Schneefall am Wochenende hatte in weiten Teilen Süddeutschlands den Bahnverkehr lahmgelegt. Bäume blockierten Gleise, vereiste Oberleitungen und eingeschneite Züge verhinderten Fahrten.