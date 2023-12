Neue Welle, doch Covid-Medikament ist Mangelware

Doch wie kann ein so wichtiges Medikament ausgehen? Im Gesundheitsministerium will man sich den Schwarzen Peter nicht zuschieben lassen. Auf Anfrage von krone.at hieß es dazu, der Bund habe insgesamt 180.000 Packungen Paxlovid beschafft und über den Pharma-Großhandel an öffentliche Apotheken, Hausapotheken und Spitalsapotheken in Österreich ausgeliefert.