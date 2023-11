Corona im Abwasser: Höchster Wert aller Zeiten

Abwasser-Wert schnellt nach oben

Dass die Virenlast im Abwasser in der Vergangenheit in der Regel mit der Zahl positiver Corona-Tests einherging, zeigt die Grafik unten. So ist es auch nach Auslaufen von Meldepflicht und Gratis-Tests naheliegend, dass sich die Zahl der tatsächlich Infizierten aktuell in lichten Höhen bewegt. Immerhin wurde das Abwassermonitoring zuletzt auf 48 Kläranlagen ausgeweitet, wodurch laut Gesundheitsministerium rund 58 Prozent der Bevölkerung erfasst sind.