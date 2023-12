Immer weniger Schüler wollen auf Skikurs fahren

Land greift unter die Arme

In der Hoffnung, dass auch heuer genügend Schüler in die Skigebiete Planneralm, Loser und Co. finden, haben Land und Bund Unterstützungsprogramme aufgestellt. Mit 300.000 Euro für An- und Abreise werden 106 steirische Schulen von der Landesrätin Eibinger-Miedl unterstützt: „Unsere Kinder und Jugendlichen für den Wintersport zu begeistern, ist für eine erfolgreiche Zukunft des heimischen Tourismus von großer Bedeutung.“