So viel Zukunft braucht der wichtige Schulskikurs

„Skifahren wird bei uns in den Alpen immer möglich sein!“

Im Interview mit Chefredakteur Hannes Mößlacher spricht Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler über Skifahren als Volkssport, Klimawandel und Energieverbrauch.

„Krone“:Wie wichtig ist Skifahren eigentlich heute noch für Österreich?

Susanne Kraus-Winkler: Skifahren war traditionell immer ein Volkssport. Und da zwei Drittel der Landschaft in den Alpen liegen und die Alpen zu den beliebtesten Destinationen weltweit gehören, ist es einer wichtigsten Faktoren, wenn man über Tourismus nachdenkt. Zwei Drittel der Gäste im Winter kommen zum Skifahren, 50 Prozent aus Deutschland.

“Krone“:Wie wird die Zukunft aussehen? Auch wegen der unbestreitbaren klimatologischen Veränderungen?

Die Alpen sind von der Höhe her so, dass Skifahren immer möglich sein wird.

Was ist mit der Klimaverträglichkeit des Skifahrens?

Wir haben es erheben lassen: 1,6 Prozent des Gesamtenergieverbrauches in Österreich wird vom Tourismus inklusive Seilbahnen und Beschneiung verbraucht, 0,9 im Winter. Da gab es viele technologische Fortschritte.

Und wie geht es mit den Mitarbeitern im Tourismus?

Da haben wir mehr Mitarbeiter als früher, aber auch 20 Prozent in Teilzeit. In guten Betrieben funktioniert es, aber da und dort wird auch Umdenken nötig sein.