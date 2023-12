Benko fliegt aus „Forbes“-Milliardärsliste

Verschlankung und Verwertung von Vermögenswerten

Das bedeutet, dass der Insolvenzverwalter all jenes, das nicht zum Betrieb der Holding notwendig ist, so schnell wie möglich zu Geld machen will, um die Sanierung bewerkstelligen zu können. Es geht um eine Verschlankung auf den tatsächlichen Unternehmenszweck.