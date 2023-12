Benko und Kurz: SPÖ hinterfragt die engen Bande

Der SPÖ-Abgeordnete Kai Jan Krainer nimmt die engen Bande zwischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dem Finanzjongleur René Benko unter die Lupe. In einer Anfrage an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hinterfragt der Fraktionsführer im letzten parlamentarischen Untersuchungsausschuss die Millionenhonorare, die der 37-jährige Kurz über seine SK Management GmbH am 11. September 2023 an eine Tochterfirma von Benkos finanzmarodem Signa-Konzern gestellt hat.