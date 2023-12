Auf welchen Luxus Benkos Signa nun verzichten muss

Seit Mittwoch ist die Signa Holding von Benko zahlungsunfähig und hat dem Gericht einen Sanierungsplan vorgelegt. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten dieser Dachgesellschaft liegt, so steht es im Insolvenzantrag, im Halten von Beteiligungen sowie in der Erbringung von Dienstleistungen für Gesellschaften der finanzmaroden Signa-Gruppe. Dazu heißt es in dem Dokument, das der „Krone“ vorliegt, auch: Die Signa Holding verwaltet „primär die von ihr gehaltenen Beteiligungen und übernimmt in diesem Zusammenhang auch Repräsentations- und Geschäftsanbahnungsaufgaben“.