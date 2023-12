Weltklima: Acht wichtige Erdsysteme bedroht

Die Auswirkungen der Erderwärmung werden wir in den kommenden Jahren noch deutlicher zu sehen und zu spüren bekommen, denn der Welt droht das Überschreiten von insgesamt acht für das Weltklima wichtigen sogenannten Kipppunkten. Neben fünf bereits jetzt bedrohten sogenannten Kippsystemen könnten drei weitere bei einer Erderwärmung von mehr als 1,5 Grad in den 2030er-Jahren bedroht sein, erklärte das am Bericht beteiligte Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).