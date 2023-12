Klimawandel hat sich „turbogetrieben“ beschleunigt

Die massiv zunehmenden Extremwetterereignisse in den vergangenen Jahren geben bereits einen ersten Vorgeschmack, was dem Globus künftig blühen wird. Der Klimawandel hat unbestritten im wärmsten Jahrzehnt der Messgeschichte von 2011 bis 2020 rasant an Fahrt aufgenommen, erklärte die Weltwetterorganisation (WMO) am Dienstag auf der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai.